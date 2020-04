Piazza Affari in profondo rosso con le altre borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee proseguono in netto calo, scontando le pressioni presenti sul comparto petrolifero, in risposta al tracollo del greggio. Pressoché ignorato il recupero dell’indice ZEW, mentre si guarda con più preoccupazione al vertice europeo di giovedì.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,34%. Sale lo spread, attestandosi a +247 punti base, con un incremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,98%.

Tra i listini europei pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -2,89 punti percentuali, seduta drammatica per Londra, che crolla del 2,11%, sensibili perdite per Parigi, in calo del 2,65%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che segna una discesa dell’1,75%. ndamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti, in particolare materie prime (-3,40%) e petroliferi (-3,33%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per UnipolSai, che cresce dell’1,83%.

Sostenuta Juventus, con un discreto guadagno dell’1,66%.

Composta Ferrari, che cresce di un modesto +0,93%.

La peggiore al momento è Amplifon, che segna -4,81%.

In rosso Saipem, che evidenzia un deciso ribasso del 4,59%.

Spicca la prestazione negativa di ENI, che scende del 4,33%.

In apnea Moncler, che arretra del 3,77%.

