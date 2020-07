Piazza Affari in profondo rosso con le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in linea con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A deprimere mercati contribuisco le previsioni della Fed, che prevede un pesante impatto della pandemia sul PIL americano del 2° trimestre, in calendario proprio oggi.

Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +151 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,98%.

Tra le principali Borse europee sessione nera per Francoforte, che lascia sul tappeto una perdita del 2,35%, in caduta libera Londra, che affonda dell’1,52%, e sotto pressione Parigi, che accusa un calo dell’1,04%. A Milano, forte calo del FTSE MIB (-2,17%), che ha toccato 19.449 punti.

Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazione sono in perdita.

Le più forti vendite si manifestano su Azimut, che prosegue le contrattazioni a -4,08%.

Scivola Saipem, con un netto svantaggio del 3,98%.

In rosso Banca Generali, che evidenzia un deciso ribasso del 3,95%.

Prestazione negativa di Generali Assicurazioni, che scende del 3,93%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, De’ Longhi (+4,32%), Carel Industries (+2,45%), Banca Farmafactoring (+0,93%) e Sesa (+0,66%).

Fra i peggiori Salini Impregilo, che continua la seduta con -5,46%.

Pesante Datalogic, che segna una discesa di ben -4,14 punti percentuali.

Seduta drammatica per FILA, che crolla del 3,86%.

Piaggio scende del 3,58%.