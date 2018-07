Piazza Affari in pole position sull’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Viaggia con il vento in poppa la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia rimane indietro. In una giornata ricca di dati macro e conti trimestrali, si guarda all’appuntamento clou della settimana con la Federal Reserve che domani 1° agosto svelerà le sue decisioni tema di politica monetaria. Nulla di fatto, invece, per la Bank of Japan che ha lasciato i tassi invariati.

Intanto, dall’incontro tra Trump-Conte a Washington è scaturita “forte sintonia tra Italia-USA”, come rivelato dal Premier italiano.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,174. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia poco sotto i valori della vigilia a 1.220,1 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,41%.

Sui livelli della vigilia lo spread che si mantiene a 232 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,76%.

Tra i listini europei sostanzialmente debole Francoforte che rimane sulla parità. Tonica Londra che registra una plusvalenza dello 0,67%, e si muove sopra la parità Parigi, evidenziando un incremento dello 0,23%.

Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza dell’1,18%. Sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 24.467 punti.

In buona evidenza a Milano i comparti bancario (+2,49%), assicurativo (+1,46%) e servizi finanziari (+1,41%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-1,26%), alimentare (-0,61%) e costruzioni (-0,66%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Leonardo, che vanta un incisivo incremento del 9,52%, grazie alle promozioni dei brokerdopo i conti annunciati ieri 30 luglio. In primo piano Intesa Sanpaolo, che mostra un forte aumento del 3,70%. Decolla Banca Mediolanum, con un importante progresso del 3,54%. In evidenza Mediobanca, che mostra un fortissimo incremento del 2,44%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -1,17%. Contrazione per Fineco che soffre un calo dell’1,18%. Sottotono Prysmian che mostra un calo dello 0,77%. Dimessa Ferragamo che si adagia sotto i livelli della vigilia.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Tamburi (+4,67%), doBank (+3,90%), Cattolica Assicurazioni (+3,91%) e Saras (+3,35%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technogym, che prosegue le contrattazioni a -2,54%. Preda dei venditori Brunello Cucinelli, con un decremento di oltre il%. Si concentrano le vendite su Autogrill che soffre un calo dell’1,47%. Vendite su Maire Tecnimont, che registra un ribasso dell’1,52%.