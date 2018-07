Piazza Affari in lieve salita insieme al Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Si apre una giornata con un timido più per le borse del Vecchio Continente, che scambiano con un timido rialzo. Piazza Affari si rimane incollata sui livelli della vigilia. All’indomani della BCE che, come atteso,ha mantenuto invariata la sua politica monetaria, i mercati tirano il fiato.

Il Presidente dell’Eurotower Mario Draghi ha spiegato che la crescita dell’Eurozona si conferma “solida e diffusa”, ma restano “prominenti” i rischi rischi per il commercio globale.

Continua la stagione delle trimestrali da questa e dall’altra parte dell’oceano. A dare i conti Amazon che ha registrato un trimestre da record ed ENI che nel secondo trimestre hamigliorato la redditività.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.224,75 dollari l’oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 227 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,68%.

Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un +0,19%. Frazionali i rialzi per Londra. Nulla di fatto per Parigi, che sale dello 0,15%.

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che salgono dello 0,195.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Buzzi Unicem (+1,90%), Banca Mediolanum (+1,68%), Telecom Italia (+1,57%) e Saipem (+1,41%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiat Chrysler che ottiene -1,82%. In rosso Ferrari che evidenzia un deciso ribasso dell’1,39%. Negativa di Moncler che scende dell’1,23%. Contrazione moderata per Exor che soffre un calo dello 0,50%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Maire Tecnimont (+2,25%), Piaggio (+1,54%), Saras (+1,53%) e Italmobiliare (+1%). Le peggiori performance, invece, si registrano su ASTM che ottiene -1,90%. Sias scende dell’1,43%. Calo deciso per Amplifon che segna un -1,32%. Sotto pressione Credito Valtellinese, con un forte ribasso dell’1,58%.