Piazza Affari in lieve rialzo insieme alle borse europee

(Teleborsa) – Chiusura in lieve rialzo le principali borse del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari chiude con un frazionale rialzo. E’ arrivata la decisione dell’amministrazione Trump diprocedere con nuovi dazi sui beni importati dalla Cina. In Italia, i riflettori rimangono puntati sulla Legge di Bilancio. Il Ministro dell’Economia Giovanni Triasi è impegnato a difendere la soglia dell’1,6% nel rapporto di deficit/PIL. Nel frattempo sulla piazza americana lo S&P-500 si muove poco sopra la parità dello 0,63%.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,169. L’Oro continua la seduta incolore, riportando una variazione pari a -0,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,26%, a 69,78 dollari per barile. Scende lo spread, attestandosi a 230 punti base, con un calo di 10 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,78%.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte avanza dello 0,51%. Cautela per Londra che mostra una performance pari a -0,03%. In modesto rialzo Parigi che evidenzia un incremento dello 0,28%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,55%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 23.518 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+5,26%) che oggi hasvelato i conti del primo semestre. In pole position Ferrari (+3,94%) che ha alzato il velo sul Piano Industriale. In salita Buzzi Unicem (+3,93%) e Telecom Italia (+3,93%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Pirelli che ha terminato le contrattazioni a -0,58%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Diasorin (+3,36%), Cattolica Assicurazioni (+3,34%), El.En (+3,15%) e MARR (+2,44%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Zignago Vetro che ha terminato le contrattazioni a -2,63%. Affonda IGD, con un ribasso del 2,49%. Soffre Salini Impregilo, che evidenzia una perdita dell’1,99%. Preda dei venditori Autogrill, con un decremento dell’1,83%.