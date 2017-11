Piazza Affari in leggero vantaggio sull’Europa

(Teleborsa) – Piazza Affari apre in leggero vantaggio sulle borse europee in cui regna la cautela. La Borsa di Milano infatti mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,26%, mentre l’Europa rimane al palo.

Povera l’agenda macro in Europa, in cui è previsto il solo dato sulle partite correnti della Zona Euro.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,29%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.282,3 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,45%.

Tra i listini europei Francoforte sale dello 0,24%. In rosso Londra che passa in calo dello 0,18%. Incolore Parigi che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente.

Lieve aumento per la Borsa di Milano che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,26%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share che avanza dello 0,22%

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+1,67%), Exor (+1,73%), Campari (+1,48%) e Saipem che avanza dello 0,82% STMicroelectronics (+0,73%).

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Astaldi (+1,95%), Anima Holding (+1,24%), Banca Popolare di Sondrio (+1,32%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -1,67%.

Preda dei venditori Datalogic, con un decremento dell’1,13%.

Si concentrano le vendite su Rai Way, che soffre un calo dell’1,08%.

Pensosa Sogefi, con un calo frazionale dello 1,99%.

Banca Carige è stata sospesa dalla negoziazioni da Consob.