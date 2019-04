Piazza Affari in leggero rialzo. Riflessive le altre borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità dopo la conferma del rallentamento dell’inflazione nella Zona Euro.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,131. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.275,4 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 64,49 dollari per barile.

In miglioramento lo spread, che scende fino a +250 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,59%.

Tra i listini europei Francoforte è stabile, Londra è invariata mentre Parigi registra una plusvalenza dello 0,22%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,35%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 24.048 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,26%), come il FTSE Italia Star (-0,3%).

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+1,75%), materie prime (+1,48%) e assicurativo (+1,24%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori viaggi e intrattenimento (-5,00%), alimentare (-1,38%) e sanitario (-1,08%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Poste Italiane, che vanta un incisivo incremento del 3,42%.

In primo piano UBI Banca, che mostra un forte aumento del 2,94%.

Decolla BPER, con un importante progresso del 2,45%.

In evidenza Fiat Chrysler, che mostra un forte incremento del 2,26%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -15,91% dopo la sconfitta in Champions League.

Seduta negativa per Diasorin, che mostra una perdita dell’1,87%.

Sotto pressione Campari, che accusa un calo dell’1,38%.

Scivola Terna, con un netto svantaggio dell’1,11%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Piaggio (+3,33%), CIR (+2,08%), Banca MPS (+1,73%) e Mediaset (+1,39%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -2,73%.

Affonda Acea, con un ribasso del 2,04% nel giorno dell’assemblea.

In rosso doBank, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,87%.

Spicca la prestazione negativa di Mondadori, che scende dell’1,75%.