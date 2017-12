Piazza Affari in gran spolvero insieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) – Nessun segnale di cedimento per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente, che si confermano positive e sui massimi al giro di boa.

A dare linfa ai mercati il via libera del Senato statunitense alla riforma fiscale che punta a tagliare drasticamente le tasse alle società e, come promesso dal Presidente Trump, ad accelerare la crescita della prima economia al mondo.

Di un certo aiuto anche i rumors sui progressi nelle trattative tra Regno Unito e Unione Europea sulla Brexit nel giorno dell’incontro tra la Premier britannica Theresa May e il Presidente della Commissione europea Juncker.

Dal fronte macro, deboli e sotto le attese i prezzi alla produzione in Eurozona, un dato guardato con attenzione dalla Banca Centrale Europea per monitorare l’andamento dell’inflazione e stabilire, di conseguenza, le proprie strategie di politica monetaria.

Tra i dati clou della settimana figurano il PIL dell’Eurozona e il mercato del lavoro in USA.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,38% mentre tra le commodities l’Oro arretra dello 0,51%, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la giornata a 57,68 dollari per barile dopo la fiammata della scorsa otrtava legata alla decisione dell’OPEC di estendere i tagli alla produzione a tutto il 2018.

Lieve calo dello spread, che scende a 138 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,72%.

Tra gli indici di Eurolandia in luce Francoforte, con un ampio progresso dell’1,41%. Positiva Londra, che segna un aumento dello 0,43% mentre Parigi corre con un +1,11%.

Giornata di guadagni anche per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell’1,27%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dell’1,21% rispetto alla chiusura precedente. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,83%), come il FTSE Italia Star (0,6%).

Tra i best performers di Milano, pioggia di acquisti su Buzzi Unicem (+4,60%) e STMicroelectronics (+3,65%), quest’ultima grazie al miglioramento del target price da parte di Barclays.

Denaro sulle banche, in particolare suBPER (+3,45%) e su Fiat Chrysler (+3,33%), che invece beneficia delle parole dell’AD Marchionne ma anche delle attese per le positive ricadute della Tax bill USA.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -2,46%. Il mercato non sembra aver apprezzato l’acquisto di General Cable annunciato stamane. Secondo alcuni analisti il deal sarebbe troppo costoso.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, in goal Juventus (+9,86%) che beneficia, esattamente come gli altri due titoli del calcio quotati (S.S. Lazio e A.S. Roma) dei risultati positivi conseguiti in Campionato.

Denaro su El.En (+5,97%), Maire Tecnimont (+4,67%), che oggi festeggia il decennale della quotazione in Borsa, e Astaldi (+3,97%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Ifis, che continua la seduta con -1,75%.

Seduta negativa per RCS, che prsegue gli scambi con una perdita dell’1,13%.

Tentenna Mutuionline, che cede lo 0,87%.

Sostanzialmente debole IREN, che registra una flessione dello 0,70%.