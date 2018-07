Piazza Affari in calo insieme all’Europa. Pesanti i titoli della Galassia Agnelli

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo un avvio giornata negativo in fondo agli eurolistini, Piazza Affari riduce il rosso e vede il FTSE MIB in calo dello 0,42%.

I riflettori sono tutti puntati sui titoli della Galassia Agnelli. FCA scivola del 2,14%. Fa peggio Ferrari che mostra ribassi di oltre il 4,5%, dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio Marchionne che hanno provocato un cambio di vertici per il Lingotto.

Sabato 21 luglio, John Elkann ha convocato un Board straordinario per nominare la successione non solo di FCA, ma anche di Ferrari e CNH Industrial a causa delle condizioni di Marchionne che sono precipitate improvvisamente dopo l’intervento alla spalla destra a cui il manager italo – canadese si era sottoposto lo scorso 26 giugno, da allora ricoverato in una clinica di Zurigo. Intanto, Alfredo Altavilla,

responsabile in Europa di FCA, si sarebbe dimesso. Il manager tra i più stretti collaboratori di Marchionne avrebbe preso la decisione in seguito alla nomina di Manley alla guida di FCA.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,172. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.230,9 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,07%.

Tra i listini europei andamento cauto per il Francoforte che mostra una performance pari a -0,18%, piccola perdita per il Londra che scambia con un -0,22%. Tentenna il Parigi che cede lo 0,54%.

Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,42%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share che perde lo 0,43%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione effervescente Leonardo, con un progresso del 2,01%. Mediobanca avanza dell’1,76%. Si muove in territorio positivo Unicredit, mostrando un incremento dell’1,53%. Denaro su Prysmian che registra un rialzo dell’1,24%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferrari che prosegue le contrattazioni a -4,47%.Pesante Exor che segna una discesa di ben -3,71 punti percentuali. Giornata no per Enel, che crolla del 2,79%. Sensibili perdite per CNH Industrial in calo del 2,27%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, ASTM (+4,33%), Sias (+2,44%), Geox (+2,24%) e Fincantieri (+2,11%) che ha firmato un accordo con Princess Cruises per la costruzione di due navi a LNG.