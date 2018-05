Piazza Affari in calo insieme all’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Continua sotto la linea di parità la giornata delle principali borse europee e di Piazza Affari che fin da avvio seduta hanno seguito la scia negativa lasciata da Wall Street. Non sono bastate a risollevare il sentimenti degli investitori nemmeno le previsioni di primavera della Commissione Europea che hanno confermato che l’espansione dell’economia prosegue anche se all’orizzonte si intravedono nuovi rischi.

Nessuna sorpresa, invece, dalla Federal Reserve. Come previsto, la Banca Centrale Americana ha lasciato i tassi fermi tra l’1,5-1,75% ma prevede un “ulteriore rialzo graduale”.

In Italia, occhi puntati sulla politica. Oggi, 3 maggio 2018, si saprà qualcosa sul futuro del nuovo Governo. Si tiene, infatti, la direzione del Partito Democratico per deliberare in merito ad un eventuale intesa di Governo con il Movimento 5 Stelle. Dal fronte macro, cresce sotto le attese l’inflazione dell’Eurozona, mentre accelerano i prezzi alla produzione del mese di marzo,

Tra i listini europei sotto la parità Francoforte che segna un -0,31%. Trascurata Londra che resta incollata sui livelli della vigilia. Sotto la linea di parità Parigi che mostra un calo dello 0,28%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari che avvia la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che scivola dello 0,40%.Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share che si viaggia con un -0,35%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Tenaris (+1,33%), Terna (+0,98%), Buzzi Unicem (+0,89%) e Banca Generali (+0,67%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler che scivola sul giudizio di Jefferies e prosegue le contrattazioni a -3,45%.

Crolla Ferrari con una flessione del 2,32%. Il Gruppo ha annunciato i conti preliminari del primo trimestre.

Sotto pressione Fiat Chrysler con un forte ribasso dell’1,47%.

Soffre Banco BPM, che evidenzia una perdita dell’1,35%. Telecom Italia rimane in apnea alla vigilia dell’assemblea degli azionisti che si terrà domani 4 maggio. Occhi puntati su Saipem nel giorno dell’assemblea degli azionisti in corso oggi 3 maggio.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca Ifis (+3,21%), OVS (+2,71%), El.En (+1,83%) e Amplifon (+1,69%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Salini Impregilo che continua la seduta con -7,40%. Biesse crolla del 4,12%.

Sensibili perdite per Credito Valtellinese, in calo del 2,97%.

In rosso doBank che arretra del 2,39%.