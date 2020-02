Piazza Affari in apnea con le altre borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Questa sarà ricordata come la giornata peggiore dalla crisi finanziaria del 2008. A metà seduta Piazza Affari e le altre borse europee si confermano pesantemente negative, a causa del panic selling che ha investito i mercati finanziari mondiali da alcuni giorni. E’ l’effetto delle preoccupazioni per il Coronavirus, che rischia di portare in recessione l’economia mondiale.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,1. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.645 dollari l’oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 45,79 dollari per barile, in forte calo del 2,76%.

Si guarda con grande preoccupazione all’allargamento dello Spread, che raggiunge quota i 171 punti base, in aumento di 9 punti, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell’1,12%.

Tra gli indici di Eurolandia affonda Francoforte, con un ribasso del 3,29%, crolla Londra, con una flessione del 3,07%, vendite a piene mani su Parigi, che soffre un decremento del 2,76%. Giù anche Milano, con l’indice FTSE MIB (-2,47%) che è caduto a 22.237 punti. Fra i peggiori comparti oggi telecomunicazioni (-3,36%), petrolio (-3,32%) e utility (-2,67%).

Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Juventus evidenzia un +1,84% per effetto di ricoperture.

Fra i peggiori Atlantia, che continua la seduta con -5,23%.

Calo deciso per Snam, che segna un -3,64%.

Pessima performance per Telecom Italia, che registra un ribasso del 3,55%.

Sotto pressione ENI, con un forte ribasso del 3,42%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Brunello Cucinelli (+1,49%), RCS (+1,36%), Carel Industries (+0,90%) e De’ Longhi (+0,78%). male Aeroporto di Bologna, che ottiene -3,81%.