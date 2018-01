Piazza Affari in altalena, bene le altre Borse europee

(Teleborsa) – Sessione nervosa per Piazza Affari in un’Europa sostanzialmente positiva grazie al rally dell’Asia e al buon inizio di anno di Wall Street.

A pesare sul listino milanese sono soprattutto le vendite sulle banche ma anche la rotazione settoriale.

Ieri i mercati del Vecchio Continente hanno sofferto il rafforzamento dell’euro sul dollaro in scia alle buone prospettive economiche in Eurozona, all’avvio del tapering da parte della Banca Centrale Europea e alle attese per una politica monetaria “soft” da parte della Federal Reserve.

Dal fronte macroeconomico, buone notizie dal mercato del lavoro in Spagna e in Germania, dove i disoccupati si confermano ai minimi record dalla riunificazione.

Oltreoceano arriveranno i numeri sull’ISM manifatturiero e i Verbali dell’ultimo meeting di politica monetaria della Fed.

In ripresa il settore automotive, ieri in forte calo sui dati relativi alle immatricolazioni. Bene i tech. Ieri a Wall Street il comparto è stato nuovamente oggetto di ingenti acquisti che hanno portato l’indice Nasdaq su nuovi record.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA ritraccia (-0,30%) dopo le corse della vigilia che lo hanno portato ai massimi dal 2014 sul biglietto verde.

Tra le commodities l’Oro è sostanzialmente stabile su 1.317,2 dollari l’oncia mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza a 60,67 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i 160 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,03%.

Tra le principali Borse europee Francoforte sale di un frazionale +0,44%. Senza spunti Londra mentre Parigi avanza dello 0,39%.

A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 21.756 punti, con uno scarto percentuale dello 0,41%, portando avanti la scia ribassista di sei cali consecutivi, avviata venerdì 22 dicembre; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 24.109 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,24%), come il FTSE Italia Star (0,6%).

Tra i best performers di Milano, ancora in evidenza STMicroelectronics (+1,68%), forte del rally dei tech USA e asiatici ma anche dei buoni dati sulle vendite di chip.

Corre Yoox (+1,43%) in un comparto retail galvanizzato dal miglioramento dellaguidancediNext.

Bene Ferrari (+1,43%) e Mediaset (+1,24%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Unipol, che prosegue le contrattazioni a -1,88%. Giù anche Italgas -1,68%, Banco BPM e Enel.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, continua a correre Mondadori (+6,72%) su indiscrezioni circa un’aggregazione in Francia.

Denaro su Biesse (+2,63%), CIR (+2,08%) e Technogym (+1,82%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Autogrill, che prosegue le contrattazioni a -1,49%, Banca Mediolanum, che mostra una perdita dell’1,48% e Banca Popolare di Sondrio, che cede lo 0,97%.

Sostanzialmente debole Aeroporto di Bologna, che registra una flessione dello 0,75%.