Piazza Affari guida la riscossa delle Borse europee

(Teleborsa) – Nessun segnale di ripensamento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si avviano a chiudere la prima settimana di guadagni dopo tre ottave negative, oltre che la miglior settimana borsistica da dicembre del 2016.

A dare linfa agli investitori la fine delle turbolenze a Wall Street, che sembra ormai aver inglobato i timori per una politica monetaria più aggressiva alla luce del miglioramento dei fondamentali economici, oltre che il positivo bilancio della stagione delle trimestrali, ormai agli sgoccioli.

Oggi è stata Eni a presentare conti superiori alle attese e una produzione da record.

L’attenzione si sposta ora oltreoceano, dove è atteso un avvio in verde per Wall Street. I futures sui principali indici a stelle e strisce stanno infatti viaggiando in rialzo.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA cede lo 0,61% mentre tra le commodities l’Oro è stabile su 1.354,8 dollari l’oncia così come il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 61,35 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,01%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dello 0,58%, Londra dello 0,64%, Parigi dello 0,93%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,99%, a 22.718 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dello 0,95%. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+0,73%), come il FTSE Italia Star (0,8%).

Tra i best performers di Milano si fa largo Pirelli & C con un rialzo del 2,57% in attesa della pubblicazione dei conti prevista per il prossimo 26 febbraio.

Tornano gli acquisti su Recordati (+2,02%) mentre Fiat Chrysler (+1,96%) consolida i guadagni sostenuti dal ritorno in auge delle speculazioni sull’imminente scorporo di Magneti Marelli.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, El.En (+3,25%), RCS (+2,65%), Diasorin (+2,63%) e Autogrill (+2,62%). Quest’ultima ha smentito le voci che la indicavano prossima alla cessione degli asset italiani.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su CIR, che prosegue le contrattazioni a -1,63%.

Tentenna Credem, che cede lo 0,54%.

Sostanzialmente debole Cairo Communication, che registra una flessione dello 0,54%.