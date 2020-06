Piazza Affari guida la rimonta in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Esordio positivo per Piazza Affari e le altre borse europee, che buttano alle spalle la performance negativa dei mercati asiatici, in risposta alla relativa stabilità dei Future USA. Resta alta la prudenza, in risposta alla risalita dei contagi di coronavirus in tutto il mondo. Occhi puntati oggi sui dati del sentiment in Eurozona e sulla partenza di Wall Street.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +178 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,28%.

Tra le principali Borse europee seduta buona per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,70%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,20%, piatta Parigi, che tiene la parità. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,85%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo CNH Industrial (+2,92%), Prysmian (+2,50%), BPER (+2,07%) e STMicroelectronics (+2,05%).

La più sacrificata è Atlantia, che cede l’1,45%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cattolica Assicurazioni (+4,17%), dopo il via libera dell’assemblea all’aumento di capitale.

Bene anche MARR (+2,54%), Mediaset (+2,39%) e Banca MPS (+2,36%).

Giù la Juventus, che apre le contrattazioni a -1,57%.