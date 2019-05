Piazza Affari gira in rosso su rumors multa UE

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari gira in rosso nel pomeriggio, ponendosi in controtendenza rispetto alle altre borse europee, che mantengono un’impostazione positiva. A penalizzare il listino italiano contribuiscono le indiscrezioni avanzate da Bloomberg circa l’arrivo di una multa dalla UE per lo sforamento del parametri di bilancio.

Una eventualità che, all’indomani dei risultati delle elezioni europee e delle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sta penalizzando lo Spread che lievita a 277 punti base, con un incremento di 10 punti rispetto a venerdì, a fronte di un rendimento del BTP decennale al 2,62%.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli precedenti a 1,119.

Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,45%, in buon rialzo Parigi, che evidenzia un incremento dello 0,24%. Milano invece scambia con un calo dello 0,31% sul FTSE MIB.

Buona la performance a Milano dei comparto automotive (+3,06%), di riflesso all’expolit di Fiat Chrysler, che mantiene un progresso dell’8,97% dopo la proposta di fusione recapitata alla Renault. Bene anche la controllante Exor, che vanta un incisivo incremento del 5,59%.

In primo piano Atlantia, che mostra un forte aumento del 2,56%.

Le peggiori performance sono quelle delle banche con Unicredit che cede il 3,40%, BPER il 3,08%, Banco BPM il 2,84% ed UBI Banca il 2,61%.

Fra le MidCap in evidenza Fincantieri (+7,43%), dopo il varo della Nave Trieste.