Piazza Affari, giornata positiva per il settore immobiliare e costruzioni

(Teleborsa) – Nonostante la giornata sulla Borsa di Milano non sia delle più rosee, il comparto delle società immobiliari e delle costruzioni corre, grazie alla vittoria di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026.

In questo martedì di cautela, che lascia le contrattazioni alla finestra in vista dell’imminente summit di Osaka previsto per il weekend, tra i migliori titoli a Milano spicca, per prestazione, Risanamento con un rialzo del 5,48%. Buone anche le prestazioni di Aedes, società di investimento immobiliare fondata a Genova nel 1905, che vede un incremento del proprio valore del 3,83% così come quella di Coima Res , altra big del settore, che guadagna l’1,80%.

In evidenza anche le costruzioni, con la big del cemento Buzzi che innalza il valore dei suoi stock del 2,24%.

Rimangono in vetta alla classifica dei titoli a media capitalizzazione anche Salini Impregilo, che schizza del 4,34%, ed Italmobiliare, la holding di partecipazioni che fa capo alla famiglia Pesenti, che registra un up dell’1,67%.