Piazza Affari fanalino di coda tra le borse europee

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari che chiude in rosso in coda ai listini europei.

La borsa di Milano è stata appesantita anche dagli economisti di S&P Global che vedono un Paese in ripresa anche se la strada da fare ancora ancora lunga, mentre il Premier Gentiloni è convinto che l’Italia non sia più il fanalino di coda dell’ Europa. Dall’altra parte dell’oceano, debole l’andamento di Wall Street, con lo S&P-500 che registra una flessione dello 0,31%.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,179. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,68%.

Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte che cede lo 0,44%. Debole Londra che registra una flessione dello 0,56%, e chiude sotto la parità Parigi, evidenziando un decremento dello 0,27%.

Prevalgono le vendite a Piazza Affari, con il FTSE MIB che archivia la seduta con un frazionale calo dello 0,62%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da nove cali consecutivi, in essere dal 3 novembre scorso. Sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share che archivia la seduta a 24.410 punti, in calo dello 0,70%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+4,46%), Banco BPM (+2,40%), BPER (+2,11%) e Telecom Italia (+1,72%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ferragamo, che ha chiuso a -4,08%.

Pesante Campari, che segna una discesa del 3,11%.

Seduta no per CNH Industria che crolla del 2,56%.

Sensibili perdite per Buzzi Unicem, in calo del 2,56%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, RCS (+6,72%), El.En (+5,82%), Reply (+3,20%) e IGD (+1,97%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Astaldi, che ha chiuso a -32,39%.