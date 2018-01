Piazza Affari fanalino coda tra le piazze europee

(Teleborsa) – Si chiude una giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che confermano la performance mostrata durante tutta la giornata. In Italia, continua la stagione delle trimestrali, mentre il Piano Industriale presentato da Leonardo non convince gli investitori, con il titolo crollato in fondo al FTSE MIB con una perdita del 12%.

Intanto, le banche restano in primo piano con la commissione banche, che pur non arrivando a un accordo su una relazione unitaria ha presentato un documento di maggioranza approvato con 19 voti favorevoli e 15 contrari

Anche dall’altra parte dell’oceano, il sentiment degli investitori è negativo. A Wall Street, gli indici accusano l’ennesimo allarme sugli iPhone X di Apple mentre gli investitori rimangono in attesa della riunione del FOMC che inizierà oggi 30 gennaio e terminerà domani 31 gennaio con l’annuncio dei tassi d’interesse.

Giornata ricca di spunti sul fronte macro, dove si segnalano in particolare i dati positivi del PIL dell’Eurozona, come quelli di Francia e Spagna.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,63%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 64,27 dollari per barile, con un ribasso dell’1,97%.

Tra le principali Borse europee Francoforte scende dello 0,95%.Calo deciso per Londra, che segna un -1,09%, e sotto pressione Parigi con un ribasso dello 0,87%.

Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell’1,35%. Sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share che chiude la giornata a 25.862,55 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+1,15%), di riflesso ai rumors sullo scorporo della rete, e Luxottica (+1,33%) dopo i buoni dati di vendita del 2017.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo che chiude con un -12%. Gli investitori non hanno apprezzato il Piano Industriale.

Sensibili perdite per CNH Industrial, in calo del 2,24% nonostante sia tornata in utile nel 2017.