Piazza Affari e lo short selling: torna di nuovo il sole oppure è un rimbalzo tecnico?

FTSE MIB +2,85%) che si allinea all’ottima performance delle Borse europee, con lo spread tra BTP e BUND che scende sotto 290 punti base, grazie all’accordo sulla Brexit e all’apertura dell’Italia su possibili modifiche sotto il 2,4% del rapporto Deficit – PIL. Brillante Piazza Affari (+2,85%) che si allinea all’ottima performance delle Borse europee, con loche scende sotto 290 punti base, grazie all’accordo sulla Brexit e all’apertura dell’Italia su possibili modifiche sotto il 2,4% del rapporto Deficit – PIL. Tra le migliori Blue Chips di Milano, prendono fiato Azimut (+4,57%) e Banco BPM (+5,24%), che restano, tuttavia, i titoli più colpiti al ribasso dagli investitori speculativi, con il 20,41% e il 13,86% di capitale tenuto in ottica ribassista, secondo quanto comunicato da Consob:

Gli speculatori ribassisti più attivi restano Marshall Wace che detiene il 15,32% di posizioni nette corte in termini di capitale, seguita da AQR Capital Management con il 13,85%.

Marshall Wace ha preso di mira soprattutto il settore bancario e il settore servizi finanziari, con un’esposizione al ribasso del 9,96%, mentre AQR Capital Management ha colpito il settore industriale dell’Italia, detenendo in portafoglio una posizione “short” del 3,47% su Leonardo.

Secondo l’Ufficio Studi di Teleborsa, non si può ancora affermare che il peggio sia alle spalle, poiché siamo ancora sotto la soglia psicologica dei 20.000 punti per il principale indice azionario italiano e non si notano ancora forti riduzioni delle esposizioni ribassiste dei fondi speculativi sui titoli del Bel Paese.