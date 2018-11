Piazza Affari e le borse Ue perdono slancio

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio negativo, al giro di boa, per le principali borse europee, compresa la borsa di Milano, che annulla l’entusiasmo dell’avvio. Sul sentiment degli investitori, continuano a persistere argomenti di tensione, come la questione Brexit e l’incertezza sul governo May, dopo le dimissioni di alcuni membri dall’esecutivo britannico. A ciò, si aggiunge il braccio di ferro tra Italia ed Europa sulla manovra.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,134 in una mattinata di dati macro. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,23%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,59%), che raggiunge 57,36 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i 306 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,43%. Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis ha ribadito le sue dichiarazioni intransigenti sulla manovra di bilancio italiana.

Tra le principali Borse europee poco mosso Francoforte, che mostra un -0,17%. Tentenna Londra, -0,40%. Debole anche Parigi, che registra una flessione dello 0,28%. Poco mosso il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 18.917 punti.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori alimentare (+1,49%), utility (+1,42%) e telecomunicazioni (+0,82%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti vendite al dettaglio (-1,26%), media (-1,04%) e bancario (-1,01%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buona performance per Campari, che cresce dell’1,67%.

Bene i titoli difensivi ed energetici, come Terna +1,62% ed Enel +1,53%.

Ben impostata Telecom Italia +1,47% in attesa della riunione del CdA, il 18 novembre, per la nomina del nuovo AD.

Le peggiori performance, invece, si registrano sulle banche, come UBI Banca, che ottiene -2,05%. Soffre BPER, che evidenzia una perdita dell’1,78%. Sorvegliata speciale resta Banca Carige (-5,26%) che ha fissato per il 22 dicembre l’assemblea per l’ok all’aumento di capitale.

Focus inoltre su Salini Impregilo che ha presentato una manifestazione d’interesse preliminare e non vincolante per le attività collegate al settore costruzioni di Astaldi (titolo ancora congelato agli scambi con rialzo teorico del 29,22%).

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Fincantieri (+3,88%) che ha firmato un nuovo contratto. Technogym (+3,57%), Ascopiave (+2,68%) e Mutuionline (+2,12%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Geox, che prosegue le contrattazioni a -4,78%.