Piazza Affari e le altre Borse europee partono all’insegna della cautela

(Teleborsa) – Esordio difficile per le principali borse europee e per Piazza Affari, dopo il tonfo delle borse asiatiche e di Wall Street. Un sell off iniziato venerdì scorso sulla scia dei nuovi dazi annunciati da Cina e Stati Uniti.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,113. L’Oro mantiene corre e si porta a 1.529,5 dollari l’oncia. Cade il petrolio (Light Sweet Crude Oil), con scambi a 53,55 dollari per barile, in calo dell’1,14%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +201 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,35%.

Tra i listini europei in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,15%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,47%, stabile Parigi, che non evidenzia significative variazioni rispetto a venerdì. Tiene anche Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 20.440 punti.

Al top tra le azioni più importanti di Milano, segna un buon incremento Juventus, che riporta un +0,51%, dopo la buona parteza del campionato al Tardini di Parma.

Fra i più forti ribassi va segnalata BPER, che apre la seduta con -1,08%.

In rosso Saipem, che scende dell’1,07%.

Poste Italiane per l’1%.

Debole Ferragamo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.