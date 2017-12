Piazza Affari e le altre borse europee danno spazio ai realizzi

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che hanno girato in rosso dopo un esordio in cauto rialzo. In una settimana di passaggio fra le festività natalizie ed il capodanno gli scambi non brillano.

Pochi spunti sul fronte macro in UE, dove era in agenda solo il dato delle vendite al dettaglio spagnole, peraltro positivo. Più ricca l’agenda pomeridiana con la fiducia dei consumatori USA del Conference Board e l’indice S&P Case Shiller sui prezzi delle abitazioni.

Resta sullo sfondo l’incidente intervenuto in Libia il giorno di Santo Stefano , che ha fatto lievitare le quotazioni del greggio, oggi in ripiegamento a 59,51 dollari (-0,7%).

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Lo Spread peggiora, toccando i 153 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,93%.

Tra le principali Borse europee dimessa Francoforte, che cede lo 0,24%, tiene Londra, che mantiene un piccolo rialzo dlelo 0,17%, debole Parigi, che lima lo 0,14%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%.

Viaggi e intrattenimento (+2,22%), Petroliferi (+0,73%) e Immobiliari (+0,67%) restano i comparti migliori. Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti Chimico (-2,83%), Tecnologico (-1,83%) e Media (-0,67%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Saipem, che mostra un forte aumento del 3,60%, in scia al caro greggio.

Decolla Banco BPM, con un importante progresso del 2,51%, dopo le rassicuranti indicazioni dell’Ad Castagna.

Tonica Moncler che evidenzia un bel vantaggio dell’1,17%.

Performance moderata per Unipol, che mostra un moderato rialzo dello 0,67%.

Le più forti vendite, invece, si confermano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -2,10%, in scia alla delusione per le vendite del nuovo iPhoneX

Banca Generali scende dell’1,25%.

Calo deciso per Mediaset, che segna un -1,16%.

Fiacca Exor, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.