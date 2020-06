Piazza Affari e Borse europee in rally

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari prosegue positiva con gli altri listini azionari europei. A sostenere i mercati contribuiscono le ricoperture ed anche il buon andamento dei Future USA che lasciano presagire una buona partenza per Wall Street. Finiscono sullo sfondo le preoccupazioni per una seconda ondata di contagi da Covid-19.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Invariato lo spread, che si posiziona a +185 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,43%.

Tra i listini europei seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,67%, buona performance per Londra, che cresce dello 0,81%, e in evidenza Parigi, che mostra un forte incremento dell’1,56%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,82%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Atlantia (+6,07%), sulla scommessa di un vicino accordo con il Governo per ASPI.

In luce anche Campari (+2,76%), Banca Generali (+2,45%) e Fiat Chrysler (+2,17%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -2,14%.

Scivola Diasorin, con un netto svantaggio dell’1,49%.

Discesa modesta per Recordati, che cede un piccolo -0,99%.

Pensosa Buzzi Unicem, con un calo frazionale dello 0,91%.