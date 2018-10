Piazza Affari debole con l’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Proseguono con debolezza le principali borse europee insieme a Piazza Affari mentre il focus degli investitori resta sui conti pubblici italiani. Il Governo ha annunciato una riduzione graduale del rapporto deficit/PIL dal 2,4% del 2019 all’1,8% nel 2021.

L’Euro / Dollaro USA rivede quota 1,15 dollari. Gli investitori ipotizzano un’accelerazione nel ritmo di rialzo dei tassi, negli Stati Uniti, complici i toni da falco utilizzati dal governatore Fed, Jerome Powell, che ha parlato di “solido outlook” della crescita USA. Sul fronte macro, gli addetti ai lavori guardano ai segnali di forza dell’economia americana, in attesa del Job Report di settembre, in uscita domani.

Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.199,3 dollari l’oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 76,34 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a 281 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,34%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte è stabile (+0,06%). Scivola Londra, con un -0,86% mentre Parigi, evidenzia un ribasso dello 0,82%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 20.708 punti.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti assicurativo (+1,29%), telecomunicazioni (+1,08%) e bancario (+0,71%). Nel listino, i settori beni per la casa (-1,76%), alimentare (-1,08%) e sanitario (-1,06%) sono tra i più venduti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banco BPM (+2,10%) che traina il settore bancario grazie al ridimensionamento dello spread, sotto quota 300. Tonica Intesa Sanpaolo (+1,34%).

Bene inoltre Telecom Italia (+1,57%) e Generali Assicurazioni (+1,46%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -3,08%. Giù anche Pirelli, che lascia sul tappeto una perdita del 2,93%. Tra le utilities, in caduta libera Italgas, che affonda del 2,36%. Pesante A2A, (-2,21%).

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Fincantieri (+3,12%), Rai Way (+2,17%), Saras (+1,56%) e Cattolica Assicurazioni (+1,44%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, -3,15%.