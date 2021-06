Piazza Affari debole con gli altri Eurolistini

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta incerta per Piazza Affari e le altre borse europee, che scontano l’incertezza rimbalzata dai mercati asiatici, in risposta alla risalita die contagi di Covid a causa della variante delta. Pochi temi per la giornata odierna, povera di spunti anche sul fronte macro, ad eccezione per il dato sui prezzi import -export della Germania che confermano un allungo.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,194. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,26%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,08% a quota +111 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%.

Tra i listini europei fiacca Francoforte, che riporta una limatura dello 0,17%, più sacrificata Londra, che cede lo 0,44%, debole Parigi, che registra una flessione dello 0,37%. Sessione negativa anche per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,39% sul FTSE MIB.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, si muove in modesto rialzo Pirelli, evidenziando un incremento dello 0,92%.

Bilancio positivo per Terna, che vanta un progresso dello 0,70%.

Sostanzialmente tonico Campari, che registra una plusvalenza dello 0,53%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -2,11%.

Preda dei venditori Banca Mediolanum, con un decremento dell’1,54%.

Si concentrano le vendite su Banca Generali, che soffre un calo dell’1,45%.

Vendite su Unipol, che registra un ribasso dell’1,40%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Mutuionline (+2,44%), La Doria (+2,23%), SOL (+1,29%) e B.F (+1,10%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tod’s, che ottiene -3,10%.

In caduta libera Autogrill, che affonda del 2,10%.

Pesante Saras, che segna una discesa di ben -2 punti percentuali.

Seduta negativa per Alerion Clean Power, che mostra una perdita dell’1,79%.