Piazza Affari conferma perdite limitate. Tiene meglio resto Europa

(Teleborsa) – Seduta incerta per Piazza Affari, che fa peggio delle altre Borse europee, che invece scambiano sulla parità in attesa di Wall Street. A rendere prudenti i mercati concorrono le preoccupazioni per la risalita dei contagi e il quadro macroeconomico.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.

Tra le principali Borse europee si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,25%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, tentenna Parigi, che cede lo 0,23%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di DiaSorin, che mostra un rialzo del 5,56%.

Si muove in territorio positivo Nexi, mostrando un incremento dell’1,99%.

Denaro su STMicroelectronics, che registra un rialzo dell’1,84%.

Bilancio decisamente positivo per Terna, che vanta un progresso dell’1,54%.

Fra i peggiori di oggi Leonardo, che continua la seduta con -3,22%.

Scivola Atlantia, con un netto svantaggio del 2,41%.

Vendite a piene mani su Tenaris, che soffre un decremento del 2,41%.

In rosso CNH Industrial, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, De’ Longhi (+6,25%), Tamburi (+2,34%), La Doria (+1,77%) e SOL (+1,68%).

Dal lato opposto si segnala Saras, che scivola del 2,81%.

Pessima performance per Autogrill, che registra un ribasso del 2,25%.

Sessione nera per Mediaset, che lascia sul tappeto una perdita del 2,14%.