Piazza Affari chiude tonica su effetto bilanci. Più caute le altre borse

(Teleborsa) – Piazza Affari chiude tonica, sostenuta dalle trimestrali, in un panorama europeo improntato alla cautela, in vista dell’annuncio delle decisioni della Fed e per l’impasse dei negoziati USA-Cina sul commercio.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,113. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,4%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +198 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,54%.

Tra le principali Borse europee si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,34%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,78%, poco mossa Parigi, che mostra un +0,14%.

In pole la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,56% a 21.398 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 23.306 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,54%), come il FTSE Italia Star (1,2%).

Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,56 miliardi di euro, con un incremento rispetto ai precedenti 1,51 miliardi di euro.

A fronte dei 214 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 114 azioni. In lettera invece 86 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 14 stocks.

Si distinguono a Piazza Affari i settori sanitario (+2,96%), materie prime (+2,60%) e automotive (+1,55%). Fra i peggiori i comparti alimentare (-1,10%) e beni per la casa (-0,83%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Amplifon, con un progresso del 5,39%, in scia agli ottimi risultati trimestrali annunciati ieri.

Incandescente Diasorin, che vanta un incisivo incremento del 3,65%.

In primo piano Poste Italiane, che mostra un forte aumento del 3,45%.

Decolla Tenaris, con un importante progresso del 2,89%.

Nella “top five” si posiziona anche FCA (+2,87%) che ha annunciato risultati oltre le aspettative.

La peggiore restqa Ferragamo, che ha chiuso con un calo del 7,80% dopo l’annuncio dei risultati.

Scivola anche Moncler, con un netto svantaggio dell’1,17%.

Fiacca Campari, che mostra un piccolo decremento dell’1,00%.

In rosso Italgas, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,00%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Tod’s (+8,43%) e Salini Impregilo (+5,58%), quest’ultima premiata dall’annuncio di ordini record.