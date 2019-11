Piazza Affari chiude stabile. Europa più incerta

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta debole per le borse europee mentre tiene Piazza Affari, grazie ad alcuni spunti positivi sul settore finanziario. La debolezza di Wall Street oggi non ha aiutato i Listini continentali, che hanno risentito ancora delle incertezze sulle trattative USA-Cina, in una giornata un po’ opaca sul fronte macroeconomico.L’UE ha poi espresso il suo parere preliminare sulle manovre degli Stati membri dell’Eurozona, rimandando 8 Paesi fra cui l’Italia.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,106. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,34%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,30%, complici anche i dati settimanali sulle scorte USA.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,32% a quota +156 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,20%.

Tra i mercati del Vecchio Continente contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,48%, preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,84%, chiude sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,25%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che termina la giornata sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 23.352 punti; ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share, che si posiziona a 25.418 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,1%), come il FTSE Italia Star (0,2%).

sanitario (+1,67%), materie prime (+1,63%) e telecomunicazioni (+1,54%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Milano, immobiliare (-0,56%), chimico (-0,46%) e beni industriali (-0,45%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Nexi, con una marcata risalita del 4,91%, dopo l’annuncio della possibile partnership con Intesa Sanpaolo.

Brilla Recordati, con un forte incremento (+2,95%).

Ottima performance per Telecom Italia, che registra un progresso del 2,41%.

Exploit di Amplifon, che mostra un rialzo del 2,19%.

La peggiore performance è quella di Atlantia, che cede il 2,22%.

Si concentrano le vendite su Fiat Chrysler, che soffre un calo dell’1,17%.

Debole Banco BPM, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Leonardo, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.

