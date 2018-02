Piazza Affari chiude in testa alle borse europee

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che chiudono la prima settimana di guadagni dopo tre ottave negative, oltre a mettere a segno la miglior settimana borsistica da dicembre del 2016.

A dare linfa agli investitori la fine delle turbolenze a Wall Street, che sembra ormai aver inglobato i timori per una politica monetaria più aggressiva alla luce del miglioramento dei fondamentali economici, e oggi viaggia in positivo oltre che il buon bilancio della stagione delle trimestrali.

Oggi 16 febbraio a dare i conti Eni che presentato numeri superiori alle attese e una produzione da record.

Intanto, dalla CONSOB è arrivato il via libera al nuovo Regolamento Intermediari.

L’Euro / Dollaro USAè in calo (-0,74%) e si attesta su 1,245. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,6 dollari per barile.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte chiude con un guadagno dello 0,86%, Londra dello 0,83%, Parigi dello 1,13%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB chiude la giornata con un aumento dell’134%, a 22.797,88 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share che archivia le sessione in aumento dello 1,31%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano CNH Industrial che mostra un forte aumento del 3,84%.

Mette il turbo Pirelli & C, con un importante progresso del 2,76%.

In evidenza Mediaset, che mostra un fortissimo incremento del 2,27%.

Svetta Luxottica che segna un importante progresso del 2,24%.

In salita Fiat Chrysler (+2%) consolida i guadagni sostenuti dal ritorno in auge delle speculazioni sull’imminente scorporo di Magneti Marelli.

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Unipol che ha terminato le contrattazioni a -0,62%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, RCS (+6,05%), El.En (+4,61%), Rai Way (+4,61%) e Mutuionline (+4,14%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Gima Tt, che ha archiviato la seduta a -1%.

Ancora giù Credito Valtellinese che cede il 12,61% e continua il calo iniziato ieri 15 febbraio, a causa dell’effetto iperdiluitivo dell’aumento di capitale da 700 milioni di euro.