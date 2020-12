Piazza Affari cauta con il resto dell’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo la chiusura incerta di Wall Street e dell’Asia. C’è attesa per il dato sullo ZEW in arrivo in mattinata.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,211. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.

Tra le principali Borse europee nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,21%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative.

A Milano è stabile anche il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 22.098 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 24.015 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,39%); sulla stessa linea, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,5%).

Buona la performance a Milano dei comparti chimico (+1,08%), beni per la casa (+0,81%) e immobiliare (+0,61%). In fondo alla classifica i comparti materie prime (-1,18%), telecomunicazioni (-0,50%) e alimentare (-0,42%).

Best performer tra i titoli italiani più capitalizzati, Moncler avanza dell’1,50%.

Giù Tenaris, che continua la seduta con -1,41%.

Sotto pressione Leonardo, con un forte ribasso dell’1,20%.

Soffre Inwit, che evidenzia una perdita dell’1,04%.

Deludente Italgas, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione vola Guala Closures (+18,86%), dopo l’OPA annunciata da SPSI.

In battuta anche SOL (+3,38%), El.En (+3,35%) e Carel Industries (+1,32%).

Fra i peggiori Mutuionline, che continua la seduta con -0,80%.

Fiacca ERG, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.

Discesa modesta per De’ Longhi, che cede un piccolo -0,73%.

Pensosa IREN, con un calo frazionale dello 0,56%.