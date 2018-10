Piazza Affari cambia rotta e passa in negativo

editato in: da

(Teleborsa) – Cambio di rotta per la borsa di Milano che fa peggio degli altri mercati europei. Dopo un avvio a piccoli passi della borsa di Milano, il sentiment è peggiorato, complice un dato sul PIL del terzo trimestre che mostra uno stop della crescita dopo oltre tre anni.

Sullo sfondo rimangono le tensioni commerciali tra Washington e Pechino. Il presidente Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping si incontreranno a fine novembre a Buenos Aires.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.224,1 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 66,72 dollari per barile.

Sale lo spread, attestandosi a 300 punti base, con un incremento di 10 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,38%.

Tra i mercati del Vecchio Continente sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dello 0,71%, resta vicino alla parità Londra (+0,15%), e tentenna Parigi, che cede lo 0,47%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-0,8%) e si attesta su 18.887 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,87%, continuando la seduta a 20.793 punti. Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,31%), come il FTSE Italia Star (-1,2%).

Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni industriali (-1,94%), automotive (-1,63%) e vendite al dettaglio (-1,57%). In questa giornata per la Borsa di Milano resistono alle vendite ENI e Luxottica . Le più forti vendite si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -2,99%. Seduta no per Leonardo, che crolla del 2,62%. Sensibili perdite per Pirelli, in calo del 2,52% In apnea Prysmian, che arretra del 2,36%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Carel Industries (+4,35%), Cementir (+2,31%), Saras (+1,54%) e CIR (+1,19%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Cerved Group, che continua la seduta con -9,82%. Tonfo di Datalogic, che mostra una caduta del 6,83%. Lettera su IMA, che registra un importante calo del 5,15%. Affonda Biesse, con un ribasso del 3,67%.