Piazza Affari brillante in avvio. Le borse corrono sull’effetto G20

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti alla Borsa di Milano e sugli altri Eurolistini, che vengono galvanizzati da una serie di fattori positivi, fra cui il rally dei mercati asiatici dopo la tregua sul commercio decisa da USA e Cina in sede di G20.

Frattanto si attendono le riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin, con in primo piano la questione delle banche, mentre a Piazza Affari si spera in un ritocco alla Manovra in linea con le richieste di Bruxelles.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,137. Scende lo spread, attestandosi a +281 punti base, con un calo di 8 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,14%.

Tra i mercati del Vecchio Continente ottima performance per Francoforte, che registra un progresso del 2,48%, bene Londra, che evidenzia un rialzo dell’1,98%, exploit di Parigi, che mostra un vantaggio del 2,05%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,25% sul FTSE MIB.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+6,06%), che trae maggiormente vantaggio dall’ipotesi di un allentamento delle tensioni commerciali, dopo averle scontate di più assieme agli altri titoli tech americani (in particolare Apple).

Corre Banco BPM (+5,15%), che sta valutando la cesisone di sofferenze per 7-7,8 miliardi con ricadute positive sui ratio patrimoniali.

In luce anche Moncler (+4,34%) e Fiat Chrysler (+4,23%).

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca MPS (+4,30%) e Carel Industries (+3,79%), quest’ultima dopo l’annuncio di importanti acquisizioni.