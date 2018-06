Piazza Affari brilla più del Vecchio Continente. BPER in rally

editato in: da

(Teleborsa) – Procedono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia che tentano la rimonta dopo la brutta giornata di ieri 21 giugno. Fa meglio Piazza Affari che prende il largo rispetto all’Europa. I mercatifesteggiano il via libera dell’Eurogruppo alla fine degli aiuti alla Grecia con la Borsa di Atene che rimane la migliore del Vecchio Continente.

All’orizzonte rimane la questione dazi. Oggi 22 giugno, entrano ufficialmente in vigore i dazi varati dall’Unione Europea in risposta alle tariffe doganali degli Stati Uniti su acciaio e alluminio.

Dal fronte macro, lieve crescita per il PMI di giugno sull’attività economica dell’Eurozona che tuttavia tocca la seconda più debole espansione negli ultimi 17 mesi.

L’effetto Grecia si fa sentire anche sulla moneta unica. In salita l’Euro / Dollaro USA che avanza a quota 1,164. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,17%, mentre si attendono le decisioni dell’OPEC. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 229 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,63%.

Tra gli indici di Eurolandia composta Francoforte che cresce di un modesto +0,41%.Buona performance per Londra che cresce dello 0,95%. In salita Parigi che avanza dello 0,86%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell’1,18%. Sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell’1,16%.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori chimico (+2,63%), materie prime (+2,35%) e bancario (+1,93%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente BPER, che vanta un incisivo incremento del 7,25%. Unipol è arrivata a detenere il 13,1% della banca, precisando è chepronta ancora a salire nel capitale della banca ma senza averne il controllo.

In primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 3,29%.

Decolla Saipem, con un importante progresso del 3,17%.

In evidenza Mediobanca, che mostra un fortissimo incremento del 2,67%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Italgas, che ottiene -0,61%. Si muove sotto la parità Ferragamo, evidenziando un decremento dello 0,28%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Diasorin (+5,10%), Credem (+3,99%), Piaggio (+3,02%) e SOL (+2,87%). I più forti ribassi, invece, si verificano su OVS, che continua la seduta con -1,87%.

Banca MPS scende dell’1,27%.

Contrazione moderata per doBank, che soffre un calo dello 0,54%.

Sottotono Hera che mostra una limatura dello 0,53%.