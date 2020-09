Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. A sostenere il sentiment dei mercati europei è il dato migliore delle attese della fiducia dei consumatori tedeschi (indice GFK) che conferma l’ottimismo dell’IFO della vigilia. Tutto ciò mentre non si fermano in Europa contagi e decessi con la Spagna su nuovi record e la Gran Bretagna che inasprisce le restrizioni.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,169. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.899,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,20%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%.

Tra gli indici di Eurolandia in primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento dell’1,60%. Decolla Londra, con un importante progresso dell’1,96%. In evidenza Parigi, che mostra un forte incremento dell’1,78%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,63%), che raggiunge i 19.204 punti.

In buona evidenza a Milano i comparti viaggi e intrattenimento (+2,40%), materie prime (+2,19%) e beni per la casa (+2,16%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Moncler che segna un importante progresso del 3,53%.

Vola Fiat Chrysler, con una marcata risalita del 3,41%.

Brilla Snam, con un forte incremento (+3,03%).

Ottima performance per Nexi, che registra un progresso del 2,97%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -2,13%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Autogrill (+3,44%), Banca MPS (+3,06%), RCS (+2,91%) e Illimity Bank (+2,81%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cattolica Assicurazioni, che ottiene -3,92%.

Seduta negativa per Technogym, che mostra una perdita dell’1,63%.

Contrazione moderata per Italmobiliare, che soffre un calo dello 0,53%.