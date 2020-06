Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari che si allinea all’ottima impostazione della altre borse europee, in vista dell’apertura di Wall Street. Mattinata tranquilla sui mercati, dominati dalle scadenze tecniche trimestrali. Occhi puntati sul vertice europeo.

Sostanzialmente stabile l’Eur / Usd, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,121. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,38%.

Nello scenario borsistico europeo andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,2%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dell’1,39%, e vola Parigi, con una marcata risalita dell’1,51%. Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell’1,12%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferragamo (+4,55%), Terna (+2,54%), Enel (+2,23%) e A2A (+2,08%).

Fra i peggiori di oggi Diasorin, che continua la seduta con -2,54%.

Tentenna Buzzi Unicem, che cede lo 0,78%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Falck Renewables (+2,58%), MARR (+2,56%), RCS (+1,74%) e Banca MPS (+1,34%).

La peggiore è OVS, che registra un -2,36%.

Soffre Aeroporto di Bologna, che evidenzia una perdita dell’1,71%.

Preda dei venditori Illimity Bank, con un decremento dell’1,59%.

Si concentrano le vendite su Tamburi, che soffre un calo dell’1,54%.