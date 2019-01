Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rally per la borsa milanese, che si allinea alla giornata strepitosa delle piazze europee. A scatenare gli acquisti l’ottimismo su un possibile accordo commerciale tra USA e Cina.

Positiva la chiusura di Wall Street e quella della borsa giapponese.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,141. Prevale la cautela sull’oro, che mostra un leggero calo dello 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,4%), raggiunge 52,8 dollari per barile.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +253 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,74%.

Nello scenario borsistico europeo in luce Francoforte, con un ampio progresso dell’1,41%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,39%, svetta Parigi che segna un importante progresso dell’1,54%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,96%, a 19.658 punti.

In luce sul listino milanese i comparti materie prime (+2,07%), tecnologia (+1,91%) e beni per la casa (+1,91%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -4,86%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Saipem, con una marcata risalita del 4,04% dopo essersi aggiudicata due nuovi contratti offshore con Saudi Aramco.

Brilla Leonardo, con un forte incremento (+2,85%).

Ottima performance per Moncler, che registra un progresso del 2,40%.

Exploit di Tenaris, che mostra un rialzo del 2,14%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -7,03% penalizzata dal profit warning.

Vendite su Banco BPM, che registra un ribasso dell’1,39%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Biesse (+4,44%), Anima Holding (+3,62%), RCS (+3,53%) e ERG (+2,75%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ivs Group, che prosegue le contrattazioni a -1,77%.

Tentenna Credem, con un modesto ribasso dello 0,98%.

Trascurata Aeroporto di Bologna, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Nulla di fatto per Piovan, che passa di mano sulla parità.