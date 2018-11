Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio in rally per Piazza Affari e per le altre borse europee, dopo il finale decisamente positivo di Wall Street sulla scia delle parole ritenute accomodanti del Chairman della Federal Reserve Jerome Powell.

In frazionale rialzo Tokyo mentre le borse cinesi sono in deciso calo in attesa del summit del G20 a Buenos Aires, durante il quale il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping avranno un incontro bilaterale sul commercio.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,139. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) registra un lieve guadagno dello 0,52%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +291 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,24%. C’è attesa per le aste dei titoli di Stato italiani.

Tra i listini europei buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dello 0,72%, Londra avanza dello 0,46%, ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell’1%.

Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,82%; in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 21.160 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,93%), come il FTSE Italia Star (1,0%).

Si distinguono a Piazza Affari i settori tecnologia (+2,78%), costruzioni (+1,63%) e automotive (+1,40%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+2,92%), Ferrari (+1,72%), Unipol (+1,52%) e Exor (+1,50%).

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca MPS (+6,49%), doBank (+2,79%), Carel Industries (+2,61%) e Falck Renewables (+2,44%). Le peggiori performance, invece, si registrano su FILA, che ottiene un -5,87%. Inwit scende dell’1,08%.