Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) – Si conclude una giornata positiva per Piazza Affari e le principali borse europee.

Nel giorno del meeting BCE che, come atteso, ha mantenuto invariata la sua politica monetaria, confermando i tassi di interesse vicini allo zero ed un ritiro completo degli acquisti di asset dal 1° gennaio 2019, il Presidente Mario Draghi ha spiegato che la crescita dell’Eurozona si conferma “solida e diffusa”, ma restano “prominenti” i rischi per il commercio globale.

A questo proposito, Stati Uniti e Unione Europea hanno concordato di avviare negoziati per superare le barriere doganali. Il Presidente americano, Donald Trump ed il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, sono riusciti disinnescare le tensioni commerciali fra i due Continenti che rischiavano di incrinare le relazioni tra le due sponde dell’Atlantico.

Seduta in lieve ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,166. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 69,7 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a 229 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,69%.

Nello scenario borsistico europeo su di giri Francoforte (+1,83%).Nulla di fatto per Londra che chiude sulla parità. In territorio positivo Parigi che mostra un incremento dello 1%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dell’1,40%, a 21.863 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che termina la giornata in aumento dell’1,38% rispetto alla chiusura di ieri. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,42%), come il FTSE Italia Star (1,1%).

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori servizi finanziari (+3,90%), beni industriali (+2,86%) e automotive (+2,74%). Il settore alimentare, con il suo -1,80%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su CNH Industrial che vanta un incremento del 10,63%. Il Gruppo ha annunciato risultati che hanno evidenziato una solida crescita di utili e ricavi. Non poteva mancare un minuto si silenzio per Sergio Marchionne, l’ex presidente di CNH Industrial, venuto a mancare ieri 25 luglio, prima della conference con gli analisti. Effervescente Azimut, con un progresso del 7,74%. Incandescente Saipem che vanta un incisivo incremento del 6,17%. In primo piano Banca Generali che mostra un forte aumento del 5,57%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Moncler che ha chiuso a -3,53%. In caduta libera Brembo che affonda del 2,41%. Pesante Campari che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Sias (+12,98%), Ascopiave (+8,28%), ASTM (+7,26%) e Falck Renewables (+6,08%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su doBank, che ha chiuso a -2,06%. Seduta no per Diasorin, che crolla del 2,01%. Calo deciso per Brunello Cucinelli, che segna un -1,23%. Sotto pressione SOL, con un forte ribasso dell’1,10%.