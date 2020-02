Piazza Affari brilla con le banche. Denaro anche sugli altri mercati UE

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari e le altre borse europee, che hanno buttato alle spalle le ansie relative all’epidemia di Cotronavirus, complice il supporto della banca centrale cinese. Gli operatori si sono così concentrati sui positivi dati macro della giornata e sui bilanci delle società. L’inflazione in Italia ha registrato una leggera accelerazione alo 0,6%.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,104. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.

Tra le principali Borse europee ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dell’1,42%, Londra avanza dell’1,43%, si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dell’1,48%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo dell’1,76%. denaro sul comparto bancario (+3,17%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano si segnalano UBI Banca (+4,39%), Banco BPM (+3,82%), Azimut (+3,78%) e Intesa Sanpaolo (+3,65%), quest’ultima grazie ai positivi risultati del 2019.

Fra i più forti ribassi si segnala Ferrari, che continua la seduta con -1,82%, scontando risultati inferiori alle attese, nonostante l’ugrade della guidance.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, senza freno Banca MPS (+6,02%), in attesa della soluzione della questione sofferenze che bloccherà il dossier aggregazioni.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)