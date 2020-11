Piazza Affari brilla con gli altri mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari si conferma positiva assieme alle principali Borse europee, in attesa della partenza di Wall Street. In una giornata caratterizzata da un’agenda macro povera l’attenzione resta puntata sulle elezioni USA.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,47%. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +132 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,70%.

Tra i listini europei decolla Francoforte, con un importante progresso dell’1,90%, in evidenza Londra, che mostra un forte incremento dell’1,77%, e svetta Parigi che segna un importante progresso del 2,20%. Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con il FTSE MIB in rialzo del 2,23%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER (+4,27%), Atlantia (+4,26%), Leonardo (+4,05%) e Saipem (+3,91%).

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, De’ Longhi (+4,87%), El.En (+4,01%), Banca Ifis (+3,88%) e Mediaset (+3,86%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Carel Industries, che cede il 2,37%.

Scivola Maire Tecnimont, con un netto svantaggio dell’1,60%.

In rosso Piaggio, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,26%.

Spicca la prestazione negativa di Banca MPS, che scende dell’1,25%.