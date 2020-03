Piazza Affari apre in rialzo in vetta alle borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di Milano rimbalza assieme alle altre borse europee, sulla scia del taglio tassi a sorpresa annunciato oggi dalla Bank of England, che ha rafforzato la speranza per l’arrivo di nuovi aiuti dalle banche centrali.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,133. In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +205 punti base, con un forte calo di 20 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all’1,28%.

Tra gli indici di Eurolandia andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +1,04%, giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,68%, ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dello 0,72%. In pole Piazza Affari, con il FTSE MIB in aumento dell’1,23%. Si distinguono a Piazza Affari i settori telecomunicazioni (+2,94%), bancario (+2,79%) e petrolio (+2,41%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Telecom Italia, che vanta un incremento del 4,68%.

Effervescente UBI Banca, con un progresso del 3,31%.

Incandescente Juventus, che vanta un incisivo incremento del 3,13%.

In primo piano Unipol, che mostra un forte aumento del 2,81%.

Dal lato negativo Ferragamo, che scivola del 3,52%.

Pesante Moncler, che segna una discesa di ben -3,12 punti percentuali.

Atlantia scende dell’1,49%.

Calo deciso per Nexi, che segna un -1,4%.

