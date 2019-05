Piazza Affari alle prese con le cedole. Effetto negativo del 2% circa sul FTSE MIB

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di stacco cedole sulla borsa milanese, con 20 società sulle 40 componenti l’indice FTSE MIB alle prese con questa operazione per circa 11,5 miliardi di euro. Si prevede un effetto negativo sul principale indice di Piazza Affari del 2% circa.

Tra le big in evidenza Intesa SanPaolo che distribuirà agli azionisti 3,45 miliardi di euro seguita da Eni e Generali.

Fiat Chrysler Automobiles invece staccherà il dividendo straordinario a seguito della cessione di Magneti Marelli a Calsonic Kansei Corporation.

Sull’intero listino saranno oltre 70 le società che staccheranno oggi la cedola.

A2a Ordinario 0,07 EUR 22/05/2019 (data pagamento)

Amplifon Ordinario 0,14 EUR 22/05/2019

Anima Holding Ordinario 0,165 EUR 22/05/2019

Atlantia Ordinario 0,9 EUR 22/05/2019

Avio Ordinario 0,44 EUR 22/05/2019

Azimut Ordinario 1,2 EUR 22/05/2019

Banca Generali Ordinario 1,25 EUR 22/05/2019

Basicnet Ordinario 0,12 EUR 22/05/2019

Bca Pop Sondrio Ordinario 0,05 EUR 22/05/2019

Be Ordinario 0,022 EUR 22/05/2019

Bper Banca Ordinario 0,13 EUR 22/05/2019

Brembo Ordinario 0,22 EUR 22/05/2019

Brioschi Ordinario 0,002 EUR 22/05/2019

Brunello Cucinelli Ordinario 0,3 EUR 22/05/2019

Buzzi Unicem Ordinario 0,125 EUR 22/05/2019

Buzzi Unicem Rnc Ordinario 0,149 EUR 22/05/2019

Caltagirone Ordinario 0,07 EUR 22/05/2019

Cattolica Ass Ordinario 0,4 EUR 22/05/2019

Cellularline Ordinario 0,3 EUR 22/05/2019

Cementir Holding Ordinario 0,14 EUR 22/05/2019

Cerved Group Ordinario 0,305 EUR 22/05/2019

Cir-Comp Ind Riunite Ordinario 0,039 EUR 22/05/2019

Credem Ordinario 0,2 EUR 22/05/2019

De’Longhi Ordinario 0,37 EUR 22/05/2019

De’Longhi Ordinario 0,37 EUR 22/05/2019

Dea Capital Straordinario 0,12 EUR 22/05/2019

Diasorin Ordinario 0,9 EUR 22/05/2019

Digital Magics Straordinario 0,05 EUR 22/05/2019

Elettra Investimenti Ordinario 0,25 EUR 22/05/2019

Enav Ordinario 0,1998 EUR 22/05/2019

Enervit Ordinario 0,11 EUR 22/05/2019

Enervit Ordinario 0,11 EUR 22/05/2019

Eni Ordinario 0,41 EUR 22/05/2019

Erg Ordinario 0,75 EUR 22/05/2019

Fiat Chrysler Automobiles Ordinario 1,3 EUR 30/05/2019

Fiat Chrysler Automobiles Ordinario 1,3 EUR 30/05/2019

Fila Ordinario 0,08 EUR 22/05/2019

Generali Ass Ordinario 0,9 EUR 22/05/2019

Geox Ordinario 0,025 EUR 22/05/2019

Grifal Ordinario 0,03 EUR 22/05/2019

I.M.A Ordinario 2 EUR 22/05/2019

Ilpra Ordinario 0,05 EUR 22/05/2019

Interpump Group Straordinario 0,22 EUR 22/05/2019

Interpump Group Straordinario 0,22 EUR 22/05/2019

Intesa Sanpaolo Ordinario 0,197 EUR 22/05/2019

Italgas Ordinario 0,234 EUR 22/05/2019

Italgas Ordinario 0,234 EUR 22/05/2019

Leonardo Ordinario 0,14 EUR 22/05/2019

Massimo Zanetti Beverage Ordinario 0,19 EUR 22/05/2019

Moncler Ordinario 0,4 EUR 22/05/2019

Nb Aurora Ordinario 1,06 EUR 22/05/2019

Neodecortech Ordinario 0,153 EUR 22/05/2019

Nova Re Straordinario 0,07 EUR 22/05/2019

Pirelli & C Ordinario 0,177 EUR 22/05/2019

Piteco Straordinario 0,15 EUR 22/05/2019

Poligrafici Printing Ordinario 0,066 EUR 22/05/2019

Prima Industrie Ordinario 0,44 EUR 22/05/2019

Rai Way Ordinario 0,2196 EUR 22/05/2019

Ratti Ordinario 0,2 EUR 22/05/2019

Rcs Mediagroup Ordinario 0,06 EUR 22/05/2019

Rcs Mediagroup Ordinario 0,06 EUR 22/05/2019

Salini Impregilo Rsp Ordinario 0,52 EUR 22/05/2019

Salvatore Ferragamo Ordinario 0,34 EUR 22/05/2019

Saras Ordinario 0,08 EUR 22/05/2019

Sias Ordinario 0,535 EUR 22/05/2019

Sol Ordinario 0,175 EUR 22/05/2019

Sprintitaly Ordinario 2,669 EUR 22/05/2019

Tamburi Straordinario 0,07 EUR 22/05/2019

Technogym Ordinario 0,18 EUR 22/05/2019

Tenaris Ordinario 0,28 USD 22/05/2019

Tod’s Ordinario 1 EUR 22/05/2019

Ubi Banca Ordinario 0,12 EUR 22/05/2019

Unipol Ordinario 0,18 EUR 22/05/2019

Unipolsai Ordinario 0,145 EUR 22/05/2019

Vianini Ordinario 0,06 EUR 22/05/201