Piazza Affari accentua perdite in scia altri Eurolistini

(Teleborsa) – Giornata difficile per Piazza Affari e gli altri Eurolistini, che sono tornati a scendere per le preoccupazioni sugli impatti del coronavirus, che sta colpendo gran parte delle economie mondiali e paralizzando tutti i settori dell’economia, a causa delle misure di contenimento. Già scemati gli effetti delle misure annunciate da vari governi e banche centrali, mentre deludono le divisioni in seno alla UE su come gestire la crisi a livello finanziario.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,20%. In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +176 punti base, con un forte incremento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell’1,30%.

Tra le principali Borse europee lettera su Francoforte, che registra un importante calo del 3,55%, affonda Londra, con un ribasso del 4,90%, crolla Parigi, con una flessione del 4,41%. Giornata nera anche per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 3,29%,. Fra i comparti peggiori bancari (-5,16%), petroliferi (-4,14%) e costruzioni (-3,97%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano si conferma Hera (+3,14%) a braccetto con CNH Industrial (+1,35%).

La peggiore è Azimut, che prosegue le contrattazioni a -8,13%.

Vendite a piene mani su Nexi, che soffre un decremento del 7,93%.

Pessima performance per Fineco, che registra un ribasso del 7,42%.

Sessione nera per Banco BPM, che lascia sul tappeto una perdita del 6,81%.

