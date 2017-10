Piazza Affari accelera a metà seduta. In gran spolvero STMicroelectronics

(Teleborsa) – Tutti positivi a metà seduta i principali listini europei in attesa dell’appuntamento più importante di questa settimana finanziaria.

Oggi la Banca Centrale Europea dovrebbe annunciare il programma di riduzione graduale del quantitative easing alla luce dei segnali di ripresa dell’economia e dell’inflazione in Eurozona.

Intanto gli investitori continuano a seguire con attenzione la stagione delle trimestrali ormai entrata nel vivo sia in Europa che negli Stati Uniti, mentre in Italia la maggior parte delle blue-chip alzerà il velo sui conti nelle settimane a venire.

Scarna l’agenda macroeconomica. Il dato clou, ossia la prima stima del PIL statunitense del terzo trimestre, arriverà domani alle 14.30.

Intanto in Germania la fiducia dei consumatori è stata indicata in lieve calo a novembre.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA sconta la cautela riportando una variazione pari a -0,11% mentre tra le commodities l’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%.

Invariato lo spread, che si posiziona a 155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,01% nel giorno dell’asta di BTP e CTZ.

Tra le principali Borse europee giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,36%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,46%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,62%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,85%, a 22.637 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura precedente. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,01%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,2%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri STMicroelectronics (+6,72%) grazie alla trimestrale e al miglioramento della guidance.

Acquisti a piene mani su Fineco, Tenaris e Fiat Chrysler, quest’ultima anche grazie alla promozione degli analisti.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler. Il fondo di private equity Eurazeo ha collocato una quota della sua partecipazione nel luxury brand.

Soffre Recordati nonostante l’accelerazione dei risultati di bilancio.

Preda dei venditori CNH Industrial e Ferragamo.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Ansaldo (+2,56%), Piaggio (+1,94%), Tod’s (+1,27%) e Saras (+1,27%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Sogefi, che continua ad accusare i dati ISTAT su ordini e fatturato del settore auto.

Si concentrano le vendite su De’Longhi, che soffre un calo dell’1,78%. Vendite su ASTM, che registra un ribasso dell’1,31%. Seduta negativa per Acea, che chiude gli scambi con una perdita dell’1,30%.