Piazza Affari, A.B.P. Nocivelli debutta oggi su AIM Italia

(Teleborsa) – A.B.P. Nocivelli, azienda bresciana specializzata nel Facility Management, è sbarcata oggi a Piazza Affari, con la quotazione sul mercato AIM Italia. La società è attiva nella realizzazione di impianti tecnologici, meccanici ed elettrici, nella costruzione di opere edili e nella prestazione e gestione di servizi di Facility Management.

In fase di collocamento la società ha raccolto 11 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di euro dall’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe. Il flottante al momento dell’ammissione è del 10,15% (11,33% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe) e la capitalizzazione è pari a circa 96,1 milioni di euro (97,4 milioni di euro assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

“Con la quotazione sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, vogliamo consentire al gruppo di consolidare e sviluppare la propria posizione sul mercato sia italiano che europeo, in particolare in quei Paesi dove lo strumento del PPP è già diffuso – ha commentato Nicola Turra, amministratore delegato A.B.P. Nocivelli – Siamo convinti che la quotazione su AIM Italia ci consentirà di sviluppare ulteriormente il nostro business partecipando alle principali procedure di gara, con un’attenzione particolare alle convenzioni in ambito sanitario e ospedaliero.”

La quotazione della società bresciana porta a 139 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese. “A.B.P. Nocivelli è la quarta ammissione da inizio anno su AIM Italia che si dimostra essere uno strumento ideale per lo sviluppo delle PMI dinamiche e competitive, anche in un momento difficile come quello attuale”, ha dichiarato Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets, Borsa Italiana.