Piano Juncker destinato a mobilitare 284 mld di investimenti nei Paesi UE

(Teleborsa) – In seguito alle ultime transazioni del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) che saranno approvate dal Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), il piano Juncker è ora destinato a stimolare 283,7 miliardi di euro di investimenti nell’UE.

Questo rappresenta circa il 90% dell’obiettivo originario per mobilitare 315 miliardi di investimenti.

Gli accordi che beneficeranno della garanzia del bilancio UE ammontano ora a 56,2 miliardi di euro di finanziamenti e sono ubicati in tutti i 28 Stati membri.

Gli accordi di finanziamento del FEIS con banche e fondi intermediari saranno destinati a 611mila PMI europee.

Attualmente, i primi cinque Paesi classificati in ordine di investimento del FEIS innescati rispetto al PIL sono Grecia, Estonia, Bulgaria, Portogallo e Spagna.