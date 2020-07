Piano Italia cashless, Gualtieri accelera

editato in: da

(Teleborsa) – “Dal primo luglio i piccoli esercenti beneficiano di un credito di imposta del 30% delle commissioni applicate ai pagamenti #cashless. Sosteniamo con convinzione la modernizzazione del Paese con #pagamentielettronici efficienti, tracciabili, sicuri”. Lo scrive su Twitter il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Una strada imboccata dall’esecutivo con convinzione, orma dai tempo. Per il contrasto all’evasione fiscale “vogliamo arrivare a un sistema totalmente cashless, senza contanti e con i pagamenti digitali”. È questa la direzione verso cui ci muoviamo e che vogliamo accelerare”, un concetto più volte ribadito in questi mesi dal Titolare del Tesoro per il quale l’obiettivo “è il progressivo superamento del contante”.

Da Roma, intanto, si aspettano notizie, preferibilmente buone da Bruxelles dove il Premier Conte è impegnato ormai da quattro giorni e quattro notti nella delicatissima partita europea sul Recovery Fund. E se nelle scorse ore, le possibilità di accordo erano davvero ridotte al lumicino, in scia al muro alzato dal blocco dei cosiddetti frugali capeggiati dall’olandese Rutte, negli ultimi minuti cresce l’ottimismo di arrivare a una fumata bianca.