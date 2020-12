Piano industriale ITA: Governo e sindacati su posizioni diverse

editato in: da

(Teleborsa) – Sindacati insoddisfatti, solido per la ministra De Micheli. Il piano industriale di ITA, la newco Alitalia, raccoglie pareri contrapposti. Posizioni diverse tra Governo e rappresentanti dei lavoratori che erano apparse chiare e oggi ribadite. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl,

Uiltrasporti e Ugl TA contestano il dimezzamento della forza lavoro e chiedono un confronto con Governo e Parlamento per discuterlo e, possibilmente, migliorarlo dal punto di vista degli investimenti per flotta, manutenzione e handling. I sindacati reclamano un piano di rilancio che metta la compagnia aerea in condizione di competere sul mercato internazionale, anche con accordi di reciprocità tra Paesi.

Di tutt’altro parere la ministra De Micheli, intervenuta alla trasmissione “L’intervista di Maria Latella”. La titolare del dicastero dei trasporti ha spiegato che ITA è una società al 100% pubblica e poggia su una piano industriale solido, approvato dal consiglio di amministrazione, che passerà al vaglio delle Camere, prima di essere sottoposte al vaglio della Commissione europea, che dovrà attestare la discontinuità con la vecchia Alitalia.