Piano Aeroporti: vertice al Mit con Assoaeroporti e Enac

(Teleborsa) – Al dicastero delle Infrastrutture e Trasporti si è svolto un incontro tra la ministra Paola De Micheli, il presidente di Assoaeroporti Fabrizio Palenzona ed il direttore generale di Enac Alessio Quaranta. All’ordine del giorno l’avvio del percorso finalizzato alla stesura del nuovo Piano Aeroportuale e l’indicazione di un metodo di lavoro condiviso tra il MIT e i principali rappresentanti del settore aereo.

Un piano strategico, soprattutto oggi in tempi di pandemia, per il rilancio del trasporto aereo, passeggeri e merci, e la definizione delle carenze infrastrutturali degli scali italiani con la programmazione degli investimenti necessari.

“Il mercato aereo nazionale deve trasformarsi e ridiventare una grande occasione di ricchezza per l’Italia e i lavoratori del trasporto aereo” le parole della ministra De Micheli. “Tra un anno o poco più torneremo ad essere un Paese da 200 milioni potenziali di passeggeri. Dobbiamo avere la forza di affrontare questa grande sfida, non solo con un nuovo pivot nazionale quale sarà la compagnia aerea di bandiera ITA Alitalia ma anche con un sistema che garantisca la capacità e la produttività del comparto aeroportuale. Il nuovo Piano aeroportuale è’ anche l’occasione per il rilancio del trasporto merci via aerea, perché abbia scali dedicati, efficienti e integrati”.