Piaggio, utili e fatturato in aumento nel semestre

(Teleborsa) – Il Gruppo Piaggio ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile netto di 26,7 milioni di euro, in crescita del 26,2% rispetto al risultato di 21,1 milioni di euro del 2017.

I ricavi sono aumentati dell’1,2% a 729,6 milioni di euro, mentre il dato a cambi costanti segna una crescita del 6,2% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Nel corso del primo semestre sono stati venduti complessivamente nel mondo 304 mila veicoli, che risultano in crescita dell’8,3% e beneficiano del buon andamento in India e nell’area Asia Pacific, mentre le aree Emea eg America subiscono l’effetto della contrazione del mercato dei Cinquantini.

L’EBITDA consolidato cresce del 2,3% a 116,6 milioni di euro con un EBITDA margin pari al 16% (15,8% al 30 giugno 2017). Il risultato operativo (EBIT) nel primo semestre 2018 è stato pari a 61,9 milioni di euro, in crescita del 16,8% rispetto ai 53 milioni di euro al 30 giugno 2017.

L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 30 giugno 2018 si è attestato a 431,4 milioni di euro, in miglioramento per 15,3 milioni di euro rispetto ai 446,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017 e in miglioramento per 18,8 milioni di euro rispetto ai 450,2 milioni di euro al 30 giugno 2017.

Buona la performance delle azioni Piaggio oggi in Borsa, dove emerge un guadagno superiore al 2%.